Глава РПЛ: Переживаем за «Ростов», но новые «Химки» не повторятся

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Ростов» испытывает финансовые трудности. У команды нет денег на выезды, а футболистам 3 месяца не выплачивается зарплата.
«Мы на связи с клубом. Ситуация там объективно непростая. Переживания есть, но думаю, что все будет хорошо. Определенные сложности при лицензировании будут, но новые “Химки” не повторятся», — передает слова Алаева «Спорт-Экспресс».
Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил 21 апрели о скором сокращении общей задолженности клуба более чем на 1 миллиард рублей за счет перевода долга в акции.
«Ростов» с 27 очками после 27-го тура занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся турах команда Джонатана Альбы сыграет против махачкалинского «Динамо» (2 мая), «Акрона» (11 мая) и «Зенита» (17 мая).
«Химки» заняли 12-е место в РПЛ в сезоне-2024/25, после чего объявили о прекращении существования и банкротстве.