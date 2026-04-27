Глава РПЛ: Переживаем за «Ростов», но новые «Химки» не повторятся

Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал информацию о финансовых проблемах «Ростова».

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Ростов» испытывает финансовые трудности. У команды нет денег на выезды, а футболистам 3 месяца не выплачивается зарплата.

«Мы на связи с клубом. Ситуация там объективно непростая. Переживания есть, но думаю, что все будет хорошо. Определенные сложности при лицензировании будут, но новые “Химки” не повторятся», — передает слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил 21 апрели о скором сокращении общей задолженности клуба более чем на 1 миллиард рублей за счет перевода долга в акции.

«Ростов» с 27 очками после 27-го тура занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся турах команда Джонатана Альбы сыграет против махачкалинского «Динамо» (2 мая), «Акрона» (11 мая) и «Зенита» (17 мая).

«Химки» заняли 12-е место в РПЛ в сезоне-2024/25, после чего объявили о прекращении существования и банкротстве.