Тренер Гаранин ушел из Lit Energy и продолжит карьеру в «Пари НН»

«Вадим Вячеславович, спасибо за все.



С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде “Пари НН”. Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за все то, что он вложил в каждого из нас. Под руководством Вадима Вячеславовича наша команда провела 37 официальных матчей (под эгидой МФЛ + На Пике), в которых одержала 27 побед!



Желаем успехов в вашей нелегкой работе, только побед и удачи в новой команде», — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.