Тренер Гаранин ушел из Lit Energy и продолжит карьеру в «Пари НН»

Клуб Медиалиги Lit Energy объявил об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «Пари НН» из РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что наставник «Пари НН» Алексей Шпилевский был отправлен в отставку после поражения в домашнем матче 27-го тура РПЛ от московского «Спартака» (1:2).

«Вадим Вячеславович, спасибо за все.

С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде “Пари НН”. Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за все то, что он вложил в каждого из нас. Под руководством Вадима Вячеславовича наша команда провела 37 официальных матчей (под эгидой МФЛ + На Пике), в которых одержала 27 побед!

Желаем успехов в вашей нелегкой работе, только побед и удачи в новой команде», — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

Ранее Гаранин с ноября 2023 года по август 2024 года возглавлял «Черноморец» из Новороссийска, выступающий в Первой лиге.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Пари НН» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 22 очками. В следующем туре команда из Нижнего Новгорода 3 мая на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».


