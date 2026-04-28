Вратарь «Ахмата» Ульянов выбыл до конца сезона из-за травмы

24-летний Ульянов перешел в грозненский «Ахмат» в январе 2025 года из казахстанского «Кайрата». В текущем сезоне вратарь сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и четыре раза сохранил ворота команды в неприкосновенности. Действующее соглашение Ульянова с «Ахматом» рассчитано до конца июня 2028 года.