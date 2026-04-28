Вратарь «Ахмата» Ульянов выбыл до конца сезона из-за травмы

Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов не сыграет до конца сезона из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ахмат"

Ульянов получил травму в гостевом матче 27-го тура РПЛ против петербургского «Зенита», который прошел в воскресенье и завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Ульянов был заменен по ходу первого тайма.

«По итогам магнитно-резонансной томографии (МРТ) у него было выявлено повреждение задней поверхности бедра.

Лечение травмы Ульянова займет три-четыре недели. Вадим вернется к тренировкам на летних предсезонных сборах команды.

Желаем Ульянову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ахмата».

24-летний Ульянов перешел в грозненский «Ахмат» в январе 2025 года из казахстанского «Кайрата». В текущем сезоне вратарь сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и четыре раза сохранил ворота команды в неприкосновенности. Действующее соглашение Ульянова с «Ахматом» рассчитано до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. В следующем туре подопечные Станислава Черчесова 3 мая на своем поле примут «Пари НН».


