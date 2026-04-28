Булатов утвержден в должности главного тренера «Крыльев Советов»

Сергей Булатов с начала апреля исполнял обязанности главного тренера самарцев после увольнения Магомеда Адиева.
«Булатов, ранее находившийся в должности исполняющего обязанности, назначен на должность главного тренера команды до конца сезона», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».
Пост старшего тренера занял Виталий Панов, который пришел в штаб Булатов в середине апреля. Ранее он возглавлял медийный клуб «Амкал», с которым выиграл Кубок лиги и Медиалигу.
Булатов ранее возглавлял «Динамо» (Брянск), «Волгарь-Газпром», «Урал», «Авангард» (Курск), «Сахалин», «Арарат» (Москва), «Факел» и «Арарат» (Ереван).
После 27 туров Российской Премьер-лиги нынешнего сезона «Крылья», набрав 26 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице.