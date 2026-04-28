Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.95
П2
2.65
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2

Булатов утвержден в должности главного тренера «Крыльев Советов»

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила, что Сергей Булатов утверждён в роли главного тренера первой команды до конца текущего сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Крылья Советов"

Сергей Булатов с начала апреля исполнял обязанности главного тренера самарцев после увольнения Магомеда Адиева.

«Булатов, ранее находившийся в должности исполняющего обязанности, назначен на должность главного тренера команды до конца сезона», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

Пост старшего тренера занял Виталий Панов, который пришел в штаб Булатов в середине апреля. Ранее он возглавлял медийный клуб «Амкал», с которым выиграл Кубок лиги и Медиалигу.

Булатов ранее возглавлял «Динамо» (Брянск), «Волгарь-Газпром», «Урал», «Авангард» (Курск), «Сахалин», «Арарат» (Москва), «Факел» и «Арарат» (Ереван).

После 27 туров Российской Премьер-лиги нынешнего сезона «Крылья», набрав 26 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице.

Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.30
П2
1.62