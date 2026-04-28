В «Спартаке» заступились за голкипера Максименко

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов встал на защиту вратаря команды Александра Максименко после волны критики, ссылаясь на публикацию Legalbet.
«Критика в адрес Максименко? Без неё никуда. Но нужно понимать, что пропускает вся команда, а не только Саша», — отметил Литвинов.
В нынешнем сезоне Максименко сыграл 30 матчей во всех турнирах, пропустив 41 гол и семь раз сохранив ворота в неприкосновенности. Его контракт с «Спартаком» действует до лета 2027 года.
26 апреля «Спартак» в рамках чемпионата России встретился с «Пари НН» в Нижнем Новгороде, победив 2:1. На 29-й минуте счет открыл игрок «Пари НН» Адриан Бальбоа, а перед перерывом Эсекьель Барко сравнял с пенальти. На 72-й минуте Роман Зобнин ударом из-за штрафной принес победу «Спартаку».
За три тура до конца сезона команда занимает четвёртое место с 48 очками. В следующем туре, 1 мая, красно-белые на выезде сыграют с «Крыльями Советов» из Самары, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.