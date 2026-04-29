Аршавин назвал матч, в котором «Краснодар» может потерять очки

По мнению Андрея Аршавина, «Краснодар» может потерять очки только в гостевом матче 29‑го тура РПЛ с московским «Динамо».
«Встреча с “Динамо” — матч, где “Краснодар” может потерять очки. С “Оренбургом” и “Акроном” они наберут шесть очков», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
На текущий момент после 27 сыгранных туров «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 60 баллов. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет один балл. Следующий матч команда Мурада Мусаева проведет 3 мая против «Акрона». Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.
Аршавину 44 года, он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». По ходу карьеры он также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Вместе со сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Андрей Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.