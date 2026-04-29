«Работает без шума и пыли». Аршавин сравнил Карседо и Станковича

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин назвал различия работы действующего наставника «Спартака» Хуана Карседо с предыдущим главным тренером команды Деяном Станковичем.
«Он работает без шума и пыли — это его отличает от Станковича. Карседо добавил спокойствия, урегулированности, структуры и расставил всех по местам. Этот “Спартак” мне напоминает команду Слишковича. Живенько команда смотрится», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В январе 2026 года Хуан Карлос Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака». Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполнявшего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.
За три тура до конца сезона «Спартак» располагается на четвертой позиции, набрав 48 очков. В следующем туре национального первенства красно-белые 1 мая на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Матч начнется в 17 часов по московскому времени.