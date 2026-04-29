Тороп из ЦСКА вошел в топ-10 самых дорогих молодых вратарей мира

22-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп занял в рейтинге восьмое место. Тороп оценивается в 8,6 млн евро.
Лидером рейтинга по оценочной трансферной стоимости от CIES является 20-летний бельгийский вратарь Майк Пендерс (47,3 млн евро), который принадлежит лондонскому «Челси» и выступает на правах аренды за французский «Страсбур».
В топ-3 также вошли 22-летний немец Йонас Урбиг из мюнхенской «Баварии» (41,0 млн евро) и 21-летний француз Робен Риссер из «Ланса» (35,3 млн евро).
Владислав Тороп является воспитанником академии ЦСКА и выступает за основной состав армейцев с 2020 года. На счету футболиста 59 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 43 мяча и 23 раза оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Соглашение Торопа с ЦСКА действует до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 млн евро.