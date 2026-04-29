Тороп из ЦСКА вошел в топ-10 самых дорогих молодых вратарей мира

Владислав Тороп является воспитанником академии ЦСКА и выступает за основной состав армейцев с 2020 года. На счету футболиста 59 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 43 мяча и 23 раза оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Соглашение Торопа с ЦСКА действует до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 млн евро.