Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.30
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
30.04
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
30.04
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2

Тороп из ЦСКА вошел в топ-10 самых дорогих молодых вратарей мира

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) опубликовал рейтинг вратарей в возрасте до 23 лет по оценочной трансферной стоимости, рассчитанной с помощью CIES Football Observatory.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

22-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп занял в рейтинге восьмое место. Тороп оценивается в 8,6 млн евро.

Лидером рейтинга по оценочной трансферной стоимости от CIES является 20-летний бельгийский вратарь Майк Пендерс (47,3 млн евро), который принадлежит лондонскому «Челси» и выступает на правах аренды за французский «Страсбур».

В топ-3 также вошли 22-летний немец Йонас Урбиг из мюнхенской «Баварии» (41,0 млн евро) и 21-летний француз Робен Риссер из «Ланса» (35,3 млн евро).

Владислав Тороп является воспитанником академии ЦСКА и выступает за основной состав армейцев с 2020 года. На счету футболиста 59 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 43 мяча и 23 раза оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Соглашение Торопа с ЦСКА действует до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 млн евро.