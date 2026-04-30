Капитану «Балтики» Филину диагностировали разрыв «крестов»

Защитник калининградцев получил повреждение крестообразной связки в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:1).
«По итогам матча с “Акроном” у Александра Филина диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что на следующей неделе наш капитан будет прооперирован», — сообщает телеграм-канал «Балтики».
«Что касается восстановления, то, наверное, это стандартные сроки — плюс‑минус шесть месяцев. Пока это не точно, будет повторное МРТ», — приводит слова Филина «Матч ТВ».
В текущем сезоне Филин провел 28 матчей во всех турнирах и забил один мяч. За три тура до окончания чемпионата калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.