Березуцкий назвал неприятным поражение «Урала» в стыках

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий прокомментировал поражение команды от махачкалинского «Динамо» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
В ответной встрече клуб из Екатеринбурга уступил со счетом 0:2. Первый матч также завершился победой «Динамо» — 1:0.
«К сожалению, по сумме двух игр мы проиграли. Результат неудовлетворительный, у нас так и не получилось вскрыть оборону “Динамо”. Поэтому первый матч был лучше, чем второй, но все равно удовлетворения никакого. Это для нас результат очень неприятный», — заявил Березуцкий на пресс-конференции.
По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» из Махачкалы сохранило место в Российской премьер-лиге, а «Урал» не смог вернуться в элитный дивизион российского футбола.
Березуцкий возглавляет екатеринбургский клуб после вылета команды из РПЛ и проводил первый полноценный сезон в качестве главного тренера «Урала».