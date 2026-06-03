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«Факел» объявил об уходе Александра Самедова

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов покидает должность старшего селекционера «Факела». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«15 июня по истечении срока контракта старший селекционер Александр Самедов покинет “Факел”. Александр Сергеевич, спасибо за вашу работу, за неравнодушие, профессионализм и вклад в создание коллектива, который добился высоких результатов для воронежского футбола. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении клуба.

Также «Факел» покидают спортивный директор Кирилл Котов и генеральный директор Роман Асхабадзе.

Самедов пришел в «Факел» в июне 2022 года. До этого он работал в должности селекционера московского «Локомотива» по молодежному футболу.

«Это незабываемый опыт, который навсегда останется со мной. Спасибо всем, с кем довелось поработать, всем, кто помогал клубу идти вперёд. И хочу выразить уважение болельщикам клуба — вы особенные», — сказал Самедов.

На счету Самедова почти 400 матчей в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». Также он провел 53 матча за сборную России, в которых забил семь мячей, и помог национальной команде дойти до ¼ финала домашнего ЧМ-2018. В 2020 году Самедов завершил игровую карьеру.

«Факел» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице Первой лиги и спустя год вернулся в РПЛ.