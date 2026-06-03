«Факел» объявил об уходе Александра Самедова

На счету Самедова почти 400 матчей в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». Также он провел 53 матча за сборную России, в которых забил семь мячей, и помог национальной команде дойти до ¼ финала домашнего ЧМ-2018. В 2020 году Самедов завершил игровую карьеру.