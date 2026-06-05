Тренер сборной России Онопко продлил контракт с «Ростовом»

Детали нового соглашения не разглашаются. 56-летний специалист продолжит совмещать работу в «Ростове» в тренерском штабе Джонатана Альбы и в сборной России в тренерском штабе Валерия Карпина.
Онопко работает в сборной России с июля 2021 года, а в «Ростове» — с марта 2022 года. До этого он более десяти лет находился в тренерском штабе московского ЦСКА.
Виктор Онопко занимает третье место по числу сыгранных матчей за сборную России (109). Он защищал цвета национальной команды на Евро-1992, ЧМ-1994, Евро-1996 и ЧМ-2002. На клубном уровне Онопко выступал за московский «Спартак», испанские «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано», владикавказскую «Аланию» и раменский «Сатурн».
Минувший сезон «Ростов» завершил на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.