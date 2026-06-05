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Тренер сборной России Онопко продлил контракт с «Ростовом»

Ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко продлил контракт с «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Детали нового соглашения не разглашаются. 56-летний специалист продолжит совмещать работу в «Ростове» в тренерском штабе Джонатана Альбы и в сборной России в тренерском штабе Валерия Карпина.

Онопко работает в сборной России с июля 2021 года, а в «Ростове» — с марта 2022 года. До этого он более десяти лет находился в тренерском штабе московского ЦСКА.

Виктор Онопко занимает третье место по числу сыгранных матчей за сборную России (109). Он защищал цвета национальной команды на Евро-1992, ЧМ-1994, Евро-1996 и ЧМ-2002. На клубном уровне Онопко выступал за московский «Спартак», испанские «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано», владикавказскую «Аланию» и раменский «Сатурн».

Минувший сезон «Ростов» завершил на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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