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Вратарь «Краснодара» попал в шорт-лист «Ювентуса»

По данным Telegram-канала «Инсайды от Карпа», туринский клуб изучает Станислава Агкацева на случай возможного трансфера.

Источник: ФК Краснодар

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев попал в шорт-лист «Ювентуса», сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, туринский клуб изучает 23-летнего голкипера на случай возможного перехода. При этом Агкацев не является первым номером в списке кандидатов «Ювентуса».

«Фаворит — Алиссон Беккер из “Ливерпуля”, но британцы категорически против его ухода. Поэтому зебры рассматривают и альтернативные варианты на позицию кипера», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, препятствием для возможной сделки может стать политическая ситуация. Однако «Ювентус», как утверждает источник, все равно может пойти на трансфер, а ориентировочная сумма перехода оценивается в 15−20 млн евро.

Агкацев является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне вратарь вместе с командой стал чемпионом России.