Вратарь «Краснодара» попал в шорт-лист «Ювентуса»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев попал в шорт-лист «Ювентуса», сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».
По данным источника, туринский клуб изучает 23-летнего голкипера на случай возможного перехода. При этом Агкацев не является первым номером в списке кандидатов «Ювентуса».
«Фаворит — Алиссон Беккер из “Ливерпуля”, но британцы категорически против его ухода. Поэтому зебры рассматривают и альтернативные варианты на позицию кипера», — говорится в публикации.
По информации Telegram-канала, препятствием для возможной сделки может стать политическая ситуация. Однако «Ювентус», как утверждает источник, все равно может пойти на трансфер, а ориентировочная сумма перехода оценивается в 15−20 млн евро.
Агкацев является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне вратарь вместе с командой стал чемпионом России.