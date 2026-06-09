Губернатор Беспрозванных — о «Балтике»: Будем бороться за медали

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал успешным выступление «Балтики» в минувшем сезоне РПЛ и озвучил цели команды на предстоящую кампанию.
— Вы сказали, что «Балтика» хорошо проявила себя в этом сезоне. То есть считаете, что это успешный результат для команды? Тем более после того, как команда играла в ФНЛ.
— Конечно, мы сразу вышли и закрепились. Шестое место, я считаю, что это очень хорошо. Показали хороший результат. Могли, конечно, еще лучше, но это спорт. В конце сезона немножко не повезло, травмы были. Но в целом я считаю, что команда отработала отлично, тренерский состав. Ну и, конечно, наш генеральный спонсор — корпорация «Ростех», которая, безусловно, очень много внимания уделяет спорту в Калининградской области. Поэтому всем спасибо за этот сезон.
— В следующем сезоне, понятно, хочется еще больше. Как думаете, получится ли у «Балтики» уже в 2027 году бороться за медали?
— Мы вообще в своей команде никогда не сомневаемся. Но очень важно, что нам нужно оказать поддержку нашей команде, поэтому всех приглашаю на следующий сезон, всех болельщиков, чтобы поддержать нашу команду. И, я думаю, мы, конечно, будем бороться только за медали, — передает слова губернатора «РБ Спорт».
Беспрозванных прокомментировал будущее главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
— Считаете ли вы Талалаева одним из главных активов «Балтики» и хотите ли вы сохранить его в команде? Потому что очень много интереса к нему от других клубов, от топ-клубов.
— Ну, вы знаете, в команде принято считать, что вся команда — это актив, да, и все выполняют свою задачу, каждый на своем месте. И когда каждый выполняет её ответственно и с такими амбициозными целями, то команда приходит к результату. У нас очень хороший тренер, и я надеюсь, что и в следующем сезоне команда также под его руководством покажет хороший результат.
— Продление контракта… У него, по-моему, год контракта еще. Идет ли уже разговор какой-то о том, чтобы его сохранить?
— Ну, у нас еще год не прошел, поэтому давайте поиграем, да, и посмотрим. Поэтому я не думаю, что наш тренер куда-то собирается. Это уж точно, — сказал губернатор.
«Балтика» завершила сезон-2025/2026 на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.