Губернатор Беспрозванных — о «Балтике»: Будем бороться за медали

— Вы сказали, что «Балтика» хорошо проявила себя в этом сезоне. То есть считаете, что это успешный результат для команды? Тем более после того, как команда играла в ФНЛ.

— Конечно, мы сразу вышли и закрепились. Шестое место, я считаю, что это очень хорошо. Показали хороший результат. Могли, конечно, еще лучше, но это спорт. В конце сезона немножко не повезло, травмы были. Но в целом я считаю, что команда отработала отлично, тренерский состав. Ну и, конечно, наш генеральный спонсор — корпорация «Ростех», которая, безусловно, очень много внимания уделяет спорту в Калининградской области. Поэтому всем спасибо за этот сезон.