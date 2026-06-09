Голкипер «Крыльев Советов» Песьяков продлил контракт с клубом

Песьяков перешел в «Крылья Советов» в июле 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 30 матчах самарцев, пропустил 49 голов и отыграл шесть встреч на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 тысяч евро.