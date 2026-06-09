Голкипер «Крыльев Советов» Песьяков продлил контракт с клубом

Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на два года.
Песьяков перешел в «Крылья Советов» в июле 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 30 матчах самарцев, пропустил 49 голов и отыграл шесть встреч на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 тысяч евро.
Голкипер также выступал за ярославский «Шинник», томскую «Томь», «Ростов», «Анжи» и московский «Спартак», с которым в сезоне-2016/17 стал чемпионом России. На счету футболиста два матча за сборную России.
По итогам сезона «Крыльев Советов» заняли 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.