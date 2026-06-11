«Ахмат» опроверг информацию об интересе «Спартака» к Садулаеву

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Лечи Садулаева в московский «Спартак». Его слова приводит «Чемпионат».
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что красно-белые рассматривают возможность приобретения футболиста. По данным источника, грозненский клуб мог отпустить игрока за 10 млн евро.
«Неправда, что “Спартак” интересуется Садулаевым. В клуб по нему никто не обращался», — заявил Газзаев.
Таким образом, в «Ахмате» опровергли информацию о возможном интересе со стороны московского клуба и подтвердили, что официальных контактов по трансферу не было.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Ахмат» занял девятое место в турнирной таблице. «Спартак» завершил чемпионат на четвертой позиции.