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«Ахмат» опроверг информацию об интересе «Спартака» к Садулаеву

В грозненском клубе заявили, что по поводу полузащитника Лечи Садулаева никто не обращался.

Источник: РИА "Новости"

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Лечи Садулаева в московский «Спартак». Его слова приводит «Чемпионат».

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что красно-белые рассматривают возможность приобретения футболиста. По данным источника, грозненский клуб мог отпустить игрока за 10 млн евро.

«Неправда, что “Спартак” интересуется Садулаевым. В клуб по нему никто не обращался», — заявил Газзаев.

Таким образом, в «Ахмате» опровергли информацию о возможном интересе со стороны московского клуба и подтвердили, что официальных контактов по трансферу не было.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Ахмат» занял девятое место в турнирной таблице. «Спартак» завершил чемпионат на четвертой позиции.