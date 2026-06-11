«Крылья Советов» выкупили Лепского у «Динамо»

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» договорились о полноценном трансфере защитника Ивана Лепского в самарский клуб. Защитник подписал контракт, рассчитанный на три года.
«Желаем успешного продолжения карьеры в нашей команде, ярких побед, уверенной игры и достижения всех поставленных целей!» — написано в сообщении самарского клуба.
В минувшем сезоне Лепский принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро.
Самарский клуб завершил сезон на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.