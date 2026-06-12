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Байдачный: Для меня «Динамо» больше не существует

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный раскритиковал клуб за возвращение на пост главного тренера команды немца Сандро Шварца.

Источник: ФК "Динамо" Москва

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный выступил с критикой в адрес клуба в связи с возвращением на пост главного тренера немецкого специалиста Сандро Шварца.

Как сообщает «Советский спорт», Байдачный заявил, что для него «“Динамо” больше не существует» после назначения Шварца.

«Говорю как динамовец, что после назначения этого человека для меня “Динамо” больше не существует. Так будет до тех пор, пока он там работает. Я вообще презираю всех, кто против нашей страны. А здесь еще их в команды назначают. Они нам запрещают везде выступать, а мы их берем. Это преступление против страны! Люди окончательно совесть потеряли. “Динамо” очень сильно подпортило себе репутацию. Я даже их матчи смотреть не буду», — приводит издание слова Байдачного.