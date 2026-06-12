Байдачный: Для меня «Динамо» больше не существует

«Говорю как динамовец, что после назначения этого человека для меня “Динамо” больше не существует. Так будет до тех пор, пока он там работает. Я вообще презираю всех, кто против нашей страны. А здесь еще их в команды назначают. Они нам запрещают везде выступать, а мы их берем. Это преступление против страны! Люди окончательно совесть потеряли. “Динамо” очень сильно подпортило себе репутацию. Я даже их матчи смотреть не буду», — приводит издание слова Байдачного.