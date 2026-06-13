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Натхо объяснил, почему ушел из ЦСКА

Бывший полузащитник армейцев признался, что устал от перелетов и хотел больше времени проводить с семьей.

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо объяснил, почему покинул московский клуб в 2018 году, сообщает «Чемпионат».

Футболист рассказал, что перед уходом у него было предложение продлить контракт с армейцами на два года. По словам Натхо, он поговорил с клубом, выразил уважение и объяснил, что хочет перемен.

«Иностранцам непросто играть в России — очень много перелетов, и я не мог проводить достаточное количество времени с семьей. Зимой и вовсе очень долгие сборы в другой стране», — сказал Натхо.

Он отметил, что с возрастом детей стало сложнее совмещать карьеру в России и семейную жизнь.

«Когда мои дети выросли, они больше не могли пропускать школу — у меня не было возможности брать их с собой в Испанию зимой. К тому же чувствовал, что нуждаюсь в новом вызове. И поэтому ушел», — добавил бывший игрок ЦСКА.

Натхо подчеркнул, что не считает уход ошибкой. По его словам, он покинул клуб не из-за проблем и не потому, что был не нужен команде.

«Ушел, потому что насытился, энергии совсем не оставалось. Мне была нужна “зарядка” в другом месте, это нормально. Не хотел оставаться в клубе, зная, что не смогу дать ему 100% своего сердца и энергии», — заявил Натхо.

Бибрас Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. После ухода из московского клуба полузащитник играл за «Олимпиакос», а затем перешел в белградский «Партизан».