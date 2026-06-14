Кривцов заявил, что «Краснодар» поборется за титул РПЛ

Полузащитник сборной России Никита Кривцов заявил, что «Краснодар» будет бороться за чемпионский титул в следующем сезоне, сообщает «Матч ТВ».
В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ, уступив первое место «Зениту». После завершения клубного сезона Кривцов принял участие в двух товарищеских матчах сборной России.
Футболист положительно оценил концовку сезона.
«Все прекрасно. Настроение хорошее, сборная дважды победила. Приятно заканчивать сезон на хорошей ноте», — сказал Кривцов.
Игрока также спросили, кого он мог бы выделить в сборной России по итогам сезона.
«Думаю, что каждый спрогрессировал в каких-то компонентах. Кого-то одного не выделю, все молодцы», — отметил полузащитник.
Отдельно Кривцов ответил на вопрос, сможет ли «Краснодар» вернуть чемпионский титул в следующем сезоне.
«Будем бороться, стараться и пытаться это сделать», — сказал Кривцов.