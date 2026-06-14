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Кривцов заявил, что «Краснодар» поборется за титул РПЛ

Полузащитник сборной России оценил концовку сезона и заявил, что краснодарцы постараются вернуть чемпионство.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник сборной России Никита Кривцов заявил, что «Краснодар» будет бороться за чемпионский титул в следующем сезоне, сообщает «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ, уступив первое место «Зениту». После завершения клубного сезона Кривцов принял участие в двух товарищеских матчах сборной России.

Футболист положительно оценил концовку сезона.

«Все прекрасно. Настроение хорошее, сборная дважды победила. Приятно заканчивать сезон на хорошей ноте», — сказал Кривцов.

Игрока также спросили, кого он мог бы выделить в сборной России по итогам сезона.

«Думаю, что каждый спрогрессировал в каких-то компонентах. Кого-то одного не выделю, все молодцы», — отметил полузащитник.

Отдельно Кривцов ответил на вопрос, сможет ли «Краснодар» вернуть чемпионский титул в следующем сезоне.

«Будем бороться, стараться и пытаться это сделать», — сказал Кривцов.