Чернов подписал контракт с «Крыльями» до 2029 года

Защитник Никита Чернов подписал контракт с «Крыльями Советов» до лета 2029 года, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, зарплата 30-летнего футболиста составит 3,5 миллиона рублей в месяц, а подъемные — 20 миллионов рублей. Ранее Чернов покинул «Спартак» после завершения контракта.
Карпов отмечает, что «Локомотив» также не отказывался от варианта с Черновым, однако предлагал игроку подождать до продажи Монтеса. Защитник посчитал такой сценарий неразумным и договорился с самарским клубом.
«Чернов мог быть ролевиком в любом топ-клубе РПЛ: русский паспорт, приемлемый возраст (30), знание лиги и нацеленность сыграть практично», — говорится в публикации.
Источник также привел статистическую деталь: в прошлом сезоне РПЛ у Чернова было всего пять ошибок — меньше, чем у ряда других защитников лиги.
«Чернов — годный защитник, если нужно выйти в концовке и отбиться от навала: побороться со “столбами”, снять верх, заблокировать удары и при этом не привезти себе гол, сыграв пяткой в штрафной», — добавил Карпов.
В прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали в нижней части таблицы РПЛ. После назначения Магомеда Булатова команда рассчитывает стабилизировать игру и усилить оборону.