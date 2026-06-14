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Чернов подписал контракт с «Крыльями» до 2029 года

Защитник перешел в самарский клуб после ухода из «Спартака» и будет получать 3,5 млн рублей в месяц.

Источник: РИА "Новости"

Защитник Никита Чернов подписал контракт с «Крыльями Советов» до лета 2029 года, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, зарплата 30-летнего футболиста составит 3,5 миллиона рублей в месяц, а подъемные — 20 миллионов рублей. Ранее Чернов покинул «Спартак» после завершения контракта.

Карпов отмечает, что «Локомотив» также не отказывался от варианта с Черновым, однако предлагал игроку подождать до продажи Монтеса. Защитник посчитал такой сценарий неразумным и договорился с самарским клубом.

«Чернов мог быть ролевиком в любом топ-клубе РПЛ: русский паспорт, приемлемый возраст (30), знание лиги и нацеленность сыграть практично», — говорится в публикации.

Источник также привел статистическую деталь: в прошлом сезоне РПЛ у Чернова было всего пять ошибок — меньше, чем у ряда других защитников лиги.

«Чернов — годный защитник, если нужно выйти в концовке и отбиться от навала: побороться со “столбами”, снять верх, заблокировать удары и при этом не привезти себе гол, сыграв пяткой в штрафной», — добавил Карпов.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали в нижней части таблицы РПЛ. После назначения Магомеда Булатова команда рассчитывает стабилизировать игру и усилить оборону.