Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Германия
:
Кюрасао
Все коэффициенты
П1
1.04
X
20.00
П2
60.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Нидерланды
:
Япония
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.60
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
15.06
Кот-д`Ивуар
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
3.52
X
2.90
П2
2.62
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австралия
2
:
Турция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Гаити
0
:
Шотландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Марокко
1
П1
X
П2

«Спартак» пока не предложил Довбне новый контракт

Голкипер хотел бы остаться в московском клубе, но рассматривает варианты продолжения карьеры.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» на данный момент не предложил новый контракт вратарю Александру Довбне, сообщает Metaratings.ru.

Действующее соглашение 39-летнего голкипера с московским клубом рассчитано до 30 июня.

По данным источника, сам Довбня хотел бы остаться в «Спартаке». При этом приоритетом для вратаря является продолжение игровой карьеры, поэтому он рассматривает и альтернативные варианты.

Довбня присоединился к «Спартаку» летом 2024 года. За это время он провел за основную команду один матч.

Летом 2025 года «Спартак» уже продлевал контракт с голкипером. Сейчас вопрос о новом соглашении остается открытым.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял место в верхней части таблицы РПЛ и продолжает формировать состав перед новым чемпионатом.