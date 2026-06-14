«Спартак» пока не предложил Довбне новый контракт

«Спартак» на данный момент не предложил новый контракт вратарю Александру Довбне, сообщает Metaratings.ru.
Действующее соглашение 39-летнего голкипера с московским клубом рассчитано до 30 июня.
По данным источника, сам Довбня хотел бы остаться в «Спартаке». При этом приоритетом для вратаря является продолжение игровой карьеры, поэтому он рассматривает и альтернативные варианты.
Довбня присоединился к «Спартаку» летом 2024 года. За это время он провел за основную команду один матч.
Летом 2025 года «Спартак» уже продлевал контракт с голкипером. Сейчас вопрос о новом соглашении остается открытым.
В прошедшем сезоне «Спартак» занял место в верхней части таблицы РПЛ и продолжает формировать состав перед новым чемпионатом.