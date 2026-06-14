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Сперцян признан лучшим футболистом «Краснодара» по итогам сезона

Капитан команды победил в голосовании болельщиков, опередив Джона Кордобу и Станислава Агкацева.

Источник: ФК "Краснодар"

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом команды в сезоне-2025/26, сообщает официальный сайт клуба.

Победитель определялся по итогам голосования болельщиков. Сперцян набрал 35,26% голосов.

Второе место занял нападающий Джон Кордоба, третьим стал вратарь Станислав Агкацев.

В завершившемся сезоне Сперцян оставался одним из лидеров «Краснодара» и капитаном команды. Хавбек также стал лучшим ассистентом Российской премьер-лиги.

Кордоба вновь стал лучшим бомбардиром «Краснодара» и с 17 голами выиграл гонку снайперов РПЛ.

«Краснодар» завершил сезон-2025/26 на втором месте в чемпионате России.

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