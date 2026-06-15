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Агент Сутормина не исключил переезд игрока в Европу

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Алексея Сутормина, прокомментировал будущее своего клиента. Об этом сообщает «Спорт День за Днем».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Крылья Советов"

32-летний россиянин находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Крыльями Советов».

«Сейчас продвигаются переговоры с его новой командой. Это команда из чемпионата России? Дождитесь официального объявления. Возможен ли переезд в Европу? Все увидите, ждите — еще раз вам повторяю. Обязательно дадим всю информацию. Надеемся на самое ближайшее время. Никто вам не скажет так сразу, может конкретика и завтра наступит», — сказал Клюев.

В минувшем сезоне Сутормин провел за «Крыльями Советов» 22 матча, в которых не отметился результативными действиями. Ранее он выступал в РПЛ за «Оренбург», «Зенит», «Сочи» и «Ростов». В составе «Зенита» Сутормин четыре раза выигрывал чемпионат России (2020−2023).

Также на счету Сутормина три матча за сборную России, в которых он забил один гол — в ноябре 2021 года в ворота сборной Кипра (6:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.