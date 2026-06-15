Агент Сутормина не исключил переезд игрока в Европу

«Сейчас продвигаются переговоры с его новой командой. Это команда из чемпионата России? Дождитесь официального объявления. Возможен ли переезд в Европу? Все увидите, ждите — еще раз вам повторяю. Обязательно дадим всю информацию. Надеемся на самое ближайшее время. Никто вам не скажет так сразу, может конкретика и завтра наступит», — сказал Клюев.