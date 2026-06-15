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«Локомотив» продлил контракт с Вадимом Раковым

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Вадимом Раковым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Крылья Советов"

21-летний футболист останется в «Локомотиве» до 2030 года.

— Поздравляем Вадима с новым соглашением, желаем полностью восстановиться от повреждений, вернуться на поле и показывать себя в составе родного «Локомотива», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В апреле Раков досрочно вернулся в «Локомотив» из «Крыльев Советов», за которые выступал на правах аренды. Она была рассчитана до июня 2026 года. Причиной возвращения Ракова стала травма. Полузащитник не выходил на поле с ноября.

Вадим Раков является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне футболист провел за «Крылья Советов» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ракова в три миллиона евро.

В сезоне-2025/26 «Крылья Советов» заняли 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Локомотив» завоевал бронзовые награды чемпионата России.