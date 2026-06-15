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Митрюшкин опроверг слухи о финансовых проблемах в «Локомотиве»

Московский клуб стал бронзовым призером РПЛ в минувшем сезоне.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Голкипер сборной России и капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин в разговоре с «РБ Спорт» после товарищеской игры национальной команды против Тринидада и Тобаго (3:0) прокомментировал сообщения о финансовых трудностях московского клуба.

— Говорят, у «Локомотива» сложная финансовая ситуация, в СМИ писали о больших долгах. Вам что-то известно об этом?
— Это говорят так, у меня информация другая, что все хорошо. Но я игрок, не погружен во все детали. Не знаю, никаких предпосылок нет, все хорошо.

— Вас, как капитана, не предупреждали, что возможны какие-то изменения?
— Нет-нет, ничего такого не было. Уверен, что нужно верить только официальной информации и узнавать это у людей, которые работают в клубе, — сказал Митрюшкин.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о долге клуба примерно в 1 млрд рублей, а также о том, что при лицензировании для участия в РПЛ учитывались потенциальные трансферы ряда игроков, включая Алексея Батракова, Артёма Карпукаса, Сесара Монтеса и Дмитрия Воробьёва, чтобы обеспечить соответствие финансовым требованиям.