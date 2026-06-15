Митрюшкин опроверг слухи о финансовых проблемах в «Локомотиве»

— Говорят, у «Локомотива» сложная финансовая ситуация, в СМИ писали о больших долгах. Вам что-то известно об этом?

— Это говорят так, у меня информация другая, что все хорошо. Но я игрок, не погружен во все детали. Не знаю, никаких предпосылок нет, все хорошо.