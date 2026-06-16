Кисляк — о новом тренере ЦСКА: Игдисамов меня просто сделал

В начале июня ЦСКА утвердил Игдисамова в роли главного тренера команды, подписав с ним контракт по схеме «2+2».
«Я много раз говорил — он меня сделал просто. Он очень много мне дал в академии. При нем я начал погружаться в детали футбола. Раньше просто играл в удовольствие. А он меня начал учить расположению корпуса, как лучше… Когда я смотрел футбол, я уже пытался понять какие-то детали, а не просто “О, гол!” — рассказал Кисляк в интервью Федору Смолову.
20-летний Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2024 года. В минувшем сезоне футболист провел за армейцев 42 матча во всех турнирах. На его счету восемь голов и восемь результативных передач.
В минувшем сезоне ЦСКА занял 5-е место в таблице Российской Премьер-лиги. 6 мая ЦСКА уступил московскому «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России со счетом 0:1 и покинул турнир.