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Кисляк — о новом тренере ЦСКА: Игдисамов меня просто сделал

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о новом главном тренере армейцев Дмитрии Игдисамове.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В начале июня ЦСКА утвердил Игдисамова в роли главного тренера команды, подписав с ним контракт по схеме «2+2».

«Я много раз говорил — он меня сделал просто. Он очень много мне дал в академии. При нем я начал погружаться в детали футбола. Раньше просто играл в удовольствие. А он меня начал учить расположению корпуса, как лучше… Когда я смотрел футбол, я уже пытался понять какие-то детали, а не просто “О, гол!” — рассказал Кисляк в интервью Федору Смолову.

20-летний Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2024 года. В минувшем сезоне футболист провел за армейцев 42 матча во всех турнирах. На его счету восемь голов и восемь результативных передач.

В минувшем сезоне ЦСКА занял 5-е место в таблице Российской Премьер-лиги. 6 мая ЦСКА уступил московскому «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России со счетом 0:1 и покинул турнир.