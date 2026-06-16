Кисляк — о новом тренере ЦСКА: Игдисамов меня просто сделал

«Я много раз говорил — он меня сделал просто. Он очень много мне дал в академии. При нем я начал погружаться в детали футбола. Раньше просто играл в удовольствие. А он меня начал учить расположению корпуса, как лучше… Когда я смотрел футбол, я уже пытался понять какие-то детали, а не просто “О, гол!” — рассказал Кисляк в интервью Федору Смолову.