Хорен Байрамян продолжит карьеру в «Урале»

В сезоне-2025/26 Байрамян принял участие в 15 матчах «Ростова» и забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро. С момента дебюта за «Ростов» в 2011 году Хорен Байрамян провел за клуб 261 игру. По данному показателю он уступает Тимофею Калачеву и Александру Гацкану.