Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.70
П2
7.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
14.75
X
7.24
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.20
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.53
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Саудовская Аравия
1
:
Уругвай
1
П1
X
П2

Хорен Байрамян продолжит карьеру в «Урале»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян перейдет в «Урал». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, переход состоится на правах свободного агента. Контракт 34-летнего хавбека с южанами истекает 30 июня.

Хорену Байрамяну предложили работать в структуре «Ростова». Есть договоренность, что он сможет занять должность после окончания карьеры. Также на Байрамяна претендовал «Сочи».

В сезоне-2025/26 Байрамян принял участие в 15 матчах «Ростова» и забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро. С момента дебюта за «Ростов» в 2011 году Хорен Байрамян провел за клуб 261 игру. По данному показателю он уступает Тимофею Калачеву и Александру Гацкану.