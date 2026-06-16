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Батраков женился на экс-футболистке, она старше его почти на 10 лет

Супруге молодого футболиста в июле исполнится 31 год.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков сегодня женился. Его супругой стала бывшая футболистка клуба и экс-игрок сборной России Ирина Подшибякина, которой 5 июля исполнится 31 год.

В своих соцсетях 21-летний Батраков опубликовал сообщение: «Наш день. Наша история. 16.06.2026».

Сейчас Подшибякина работает в «Локомотиве» ведущей клубного телевидения. Батраков — российский футболист, атакующий полузащитник московского «Локомотива» и национальной сборной России. Он родился 9 июня 2005 года в Орехово-Зуево, Московская область.

В сезоне-2024/25 Алексей стал одним из ключевых игроков «Локомотива». После 11 туров РПЛ он возглавлял рейтинг по результативности среди футболистов, набрав 13 очков по системе «гол+пас». По итогам завершившегося чемпионата он занял второе строчку в гонке бомбардиров.

Позднее в СМИ появилась информация, что 21-летний игрок сборной России может перейти в «ПСЖ» летом 2026 года. Агент Батракова Вадим Шпинев подтверждал интерес со стороны парижского клуба: по его словам, представитель «ПСЖ» планировал приехать в Москву для обсуждения возможного трансфера, однако прямых переговоров с футболистом пока не было.

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