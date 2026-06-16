Батраков женился на экс-футболистке, она старше его почти на 10 лет

В сезоне-2024/25 Алексей стал одним из ключевых игроков «Локомотива». После 11 туров РПЛ он возглавлял рейтинг по результативности среди футболистов, набрав 13 очков по системе «гол+пас». По итогам завершившегося чемпионата он занял второе строчку в гонке бомбардиров.



Позднее в СМИ появилась информация, что 21-летний игрок сборной России может перейти в «ПСЖ» летом 2026 года. Агент Батракова Вадим Шпинев подтверждал интерес со стороны парижского клуба: по его словам, представитель «ПСЖ» планировал приехать в Москву для обсуждения возможного трансфера, однако прямых переговоров с футболистом пока не было.