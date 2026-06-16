Максим Петров объяснил, почему зимой не перешел в «Локомотив»

— Зимой ты продлил контракт с «Балтикой». Этому предшествовало предложение от «Локомотива»?
— Да, «Локомотив» проявлял интерес. Но закрылось на стадии обсуждения. Сильной конкретики от них не было. Я слышал, что они с моим агентом беседовали, встречались. Но моим желанием было сыграть полный сезон в РПЛ за «Балтику», поэтому и остался.
— Сейчас у «Локомотива» закончилась аренда Данила Пруцева, возможно, Леша Батраков еще уйдет. Наверняка они будут усиливать середину поля. Ожидаешь, что клуб вернется к твоей кандидатуре?
— Обсуждать готов всегда«, — сказал Петров в интервью “Советскому спорту”,
Максим Петров является воспитанником «железнодорожников». Полузащитник принимал участие в 15 матчах «Локомотива» в Российской Премьер-лиге, но ушел из клуба в сезоне 2022/23. В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в таблице Российской Премьер-лиге.