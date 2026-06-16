Максим Петров объяснил, почему зимой не перешел в «Локомотив»

— Да, «Локомотив» проявлял интерес. Но закрылось на стадии обсуждения. Сильной конкретики от них не было. Я слышал, что они с моим агентом беседовали, встречались. Но моим желанием было сыграть полный сезон в РПЛ за «Балтику», поэтому и остался.