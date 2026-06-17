Гусев об уходе из «Динамо»: Ощущение, что забрали что-то родное

— Ваш уход из «Динамо» состоялся уже после завершения сезона. Удалось ли попрощаться с командой, с персоналом? Или еще предстоит какой-то ужин с ребятами?
— Конечно, хотелось бы собрать команду, лично поговорить, поблагодарить, но многие разъехались отдыхать, кто-то был вызван в сборные. С ребятами попрощался в групповом чате, записал для них видео, они прислали сообщения, позвонили. Было приятно. С персоналом увиделись на базе, тоже тепло попрощались.
— Как происходит выход из командного чата в футболе?
— Сейчас не вспомню, как именно удалился: либо сам, либо начальника команды попросил это сделать. Мне кажется, это ничем не отличается от любой другой работы. Наш тренерский штаб честно выполнял свою работу, футболисты профессионально относились ко всему, за что им благодарен. На протяжении всего сезона муссировались темы по поводу главного тренера «Динамо», но команда не обращала на это внимания, продолжала слышать и слушать, что мы просили в игровом плане и в быту.
— Что испытали, когда вам объявили решение о расставании?
— Не могу сказать, что я был счастлив. Было чувство сожаления, потому что понимал, куда мы можем двигаться дальше, что делать с командой, за счет чего можем стать сильнее и лучше. С чем сравнить уход из «Динамо»? Ощущение, что у меня забрали что-то родное, вот и все. А сделать ты ничего не можешь.
— Как вы узнали о решении руководства клуба?
— Мне позвонили все руководители, поблагодарили за работу, мы тепло пообщались. Потом я встретился с Сергеем Степашиным, поговорил с Юрием Алексеевичем Соловьевым, с Павлом Константиновичем Пивоваровым. Я поблагодарил за доверие, за возможность поработать с «Динамо». Все было позитивно, пожелали друг другу удачи.
— Когда увидели звонок от боссов, какая мысль промелькнула?
— Было понимание, что на этом все. Наверное, легче было бы, произойди это в моменте — сказали бы о решении в раздевалке сразу после поражения в Кубке России от «Краснодара». Наверное, я был бы более подготовленным уже. А так, продолжал готовить команду к оставшимся играм в чемпионате, и небольшая надежда теплилась. Хотя понимал, что все идет к тому, что я не останусь в «Динамо», потому что вопрос затягивался, значит, были какие-то моменты, плюс были разные слухи о новом тренере.
— Если бы хотели вас оставить, не откладывали бы вопрос на потом?
— Наверное, да. Когда продлили Желько Бувача, понимал, что у него, наверное, будет свой кандидат.
— Какие у вас были отношения с ним?
— Абсолютно рабочие, спокойные. Здоровались, встречались, иногда могли по составу перекинуться парой слов.
— То есть никакого негатива, как сообщалось в телеграм-каналах?
— Ничего подобного не было, — сказал Гусев в интервью «Матч ТВ».