Гусев об уходе из «Динамо»: Ощущение, что забрали что-то родное

— Было понимание, что на этом все. Наверное, легче было бы, произойди это в моменте — сказали бы о решении в раздевалке сразу после поражения в Кубке России от «Краснодара». Наверное, я был бы более подготовленным уже. А так, продолжал готовить команду к оставшимся играм в чемпионате, и небольшая надежда теплилась. Хотя понимал, что все идет к тому, что я не останусь в «Динамо», потому что вопрос затягивался, значит, были какие-то моменты, плюс были разные слухи о новом тренере.