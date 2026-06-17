«Балтика» купила защитника «Пари НН» за 40 млн рублей

Контракт с 22-летним футболистом подписан на четыре года — до лета 2030 года.
«Добро пожаловать в Калининград! Тебе у нас понравится», — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».
По информации журналиста Ивана Карпова, «Пари НН» получит за переход Шнапцева 40 млн рублей, сохранит за собой 10% от будущей перепродажи игрока и может получить еще 10 млн рублей, если защитник 15 раз выйдет в стартовом составе «Балтики». Зарплата Шнапцева составит 2,5 млн рублей в месяц, а в его контракте будут прописаны отступные в размере 350 млн рублей.
Шнапцев является воспитанником московского «Локомотива». В 2023 году он начал взрослую карьеру в «Пари НН», где за три года провел 55 матчей и записал на свой счет пять голевых передач.
Также на счету Шнапцева 20 матчей за юношеские сборные России и две игры за молодежную сборную страны.
По итогам минувшего сезона «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» финишировал 15-м и после пяти сезонов в элитном дивизионе вылетел в Первую лигу.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.