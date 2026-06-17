«Балтика» купила защитника «Пари НН» за 40 млн рублей

По информации журналиста Ивана Карпова, «Пари НН» получит за переход Шнапцева 40 млн рублей, сохранит за собой 10% от будущей перепродажи игрока и может получить еще 10 млн рублей, если защитник 15 раз выйдет в стартовом составе «Балтики». Зарплата Шнапцева составит 2,5 млн рублей в месяц, а в его контракте будут прописаны отступные в размере 350 млн рублей.