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«Локомотив» продлил контракт с Фассоном и удвоил ему зарплату

Московский «Локомотив» подписал новый контракт с бразильским защитником Лукасом Фассоном. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на четыре года — до конца сезона-2029/30. По информации «Чемпионата», зарплата Фассона увеличится вдвое — с четырех до восьми миллионов рублей в месяц.

— Поздравляем Лукаса и желаем уверенно идти вперед, обходиться без травм и добиваться новых побед вместе с «Локо», — сказано в заявлении клуба.

Лукас Фассон перешел в «Локомотив» летом 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. За четыре года он провел за российский клуб 78 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Фассон в ближайшем будущем планирует получить российский паспорт.

По итогам минувшего сезона «Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ, отстав от «Зенита» на 15 очков.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.