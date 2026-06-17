«Локомотив» продлил контракт с Фассоном и удвоил ему зарплату

Новое соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на четыре года — до конца сезона-2029/30. По информации «Чемпионата», зарплата Фассона увеличится вдвое — с четырех до восьми миллионов рублей в месяц.
— Поздравляем Лукаса и желаем уверенно идти вперед, обходиться без травм и добиваться новых побед вместе с «Локо», — сказано в заявлении клуба.
Лукас Фассон перешел в «Локомотив» летом 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. За четыре года он провел за российский клуб 78 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Фассон в ближайшем будущем планирует получить российский паспорт.
По итогам минувшего сезона «Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ, отстав от «Зенита» на 15 очков.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.