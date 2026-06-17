Живущий в США экс-игрок «Спартака» сравнил уровень РПЛ и МЛС

С 2024 года Комбаров с семьей постоянно проживает в Майами.
«Слежу ли я за матчами РПЛ? Последнее время нет. Последний год мало смотрел игры, не сильно следил. Я ходил на МЛС один раз, и, честно говоря, не сильно впечатлил уровень футбола. В России гораздо выше уровень футбола. Потому что здесь мне показался футбол странным каким-то. Они 15 минут играют на взрыве, бегают, открываются, ускоряются. А потом 15 минут просто защитники перекатывают мяч. А в России мяч хотя бы летает туда-сюда», — сказал Комбаров.
Кирилл Комбаров провел около 300 матчей в РПЛ за московские «Динамо», «Спартак» и «Торпедо», а также за «Томь» и тульский «Арсенал». В 2021 году в возрасте 34 лет он завершил игровую карьеру и стал спортивным директором «Арсенала-2».
В североамериканской МЛС выступают два российских игрока: полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук и вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов. В связи с проведением ЧМ-2026 матчи лиги приостановлены до 16 июля.