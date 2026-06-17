Живущий в США экс-игрок «Спартака» сравнил уровень РПЛ и МЛС

«Слежу ли я за матчами РПЛ? Последнее время нет. Последний год мало смотрел игры, не сильно следил. Я ходил на МЛС один раз, и, честно говоря, не сильно впечатлил уровень футбола. В России гораздо выше уровень футбола. Потому что здесь мне показался футбол странным каким-то. Они 15 минут играют на взрыве, бегают, открываются, ускоряются. А потом 15 минут просто защитники перекатывают мяч. А в России мяч хотя бы летает туда-сюда», — сказал Комбаров.