Сарвели покинул «Локомотив» после трех сезонов в клубе

Сотрудничество с 28-летним нападающим завершено по соглашению сторон.
Сарвели перешел в «Локомотив» летом 2023 года из «Сочи» за один миллион евро. За три года он провел за «железнодорожников» 65 матчей, в которых забил семь мячей и отдал девять голевых передач.
В минувшем сезоне Сарвели практически выпал из ротации «Локомотива», сыграв всего 484 минуты.
Ранее Сарвели выступал также за московское «Чертаново» и самарские «Крылья Советов».
По итогам минувшего сезона «Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ, отстав от «Зенита» на 15 очков.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.