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Акинфеев рассказал о затянувшемся восстановлении после травмы

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился подробностями восстановления после травмы, которую он получил в начале апреля.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

40-летний вратарь пропустил концовку сезона из-за осложнений после травмы, полученной в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1). Характер травмы не разглашается.

«Увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых, а про восстановление. Затянулось, но ничего — работаем, пашем. Все будет хорошо! И всем спасибо за поддержку», — написал Акинфеев, приложив видео из тренажерного зала.

В минувшем сезоне Акинфеев провел 21 матч, пропустил 23 мяча и четыре раза сыграл на ноль. В начале июня ЦСКА продлил контракт с капитаном на один сезон — до лета 2027 года. Предстоящий сезон станет для Акинфеева 24-м в профессиональной карьере.

ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на два балла. В последних матчах сезона ворота армейцев защищал второй вратарь Владислав Тороп.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.