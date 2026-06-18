«Крылья Советов» продлили контракт с Николаем Рассказовым

Новое соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на два сезона — до лета 2028 года. По информации «Спорт-Экспресс», зарплата Рассказова составит четыре миллиона рублей в месяц. Также в договоре прописана сумма выкупа игрока в размере 100 млн рублей.
Рассказов перешел в «Крылья Советов» зимой 2023 года из московского «Спартака». За это время он провел за самарский клуб 110 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал 14 голевых передач.
«Крылья Советов» завершили минувший сезон на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.