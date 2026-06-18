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Крамарич пополнил состав «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» официально объявили о подписании словенского нападающего Мартина Крамарича.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев Советов» на правах свободного агента. Он подписал с самарцами контракт сроком на три года. В прошлом сезоне футболист выступал в России за «Сочи», из которого ушел по истечении срока контракта. Клуб вылетел в Первую лигу, заняв последнее, 16-е место.

28-летний словенский футболист с лета 2023 года выступал за «Сочи». В 84 матчах за южан он забил 23 гола и сделал 14 ассистов. Ранее полузащитник играл за словенские «Марибор», «Браво» и «Кршко».

Самарский клуб «Крылья Советов» завершил сезон на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.