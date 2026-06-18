Талалаев раскрыл главную задачу «Балтики» на лето

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, какая задача является приоритетной для калининградского клуба в летнее трансферное окно.



«Иногда я слышу, что у нас нет звёзд. Они есть — просто их недооценивают. Хиль в 23 года боролся с Кордобой за звание лучшего бомбардира. Не получи он травму, до последнего матча это делал бы. Команда почувствовала его: если раньше в спорных моментах отдавали мяч кому-то другому, то здесь уже катили на Брайана. А столько, сколько тащил Макс [Бориско], не тащил в РПЛ ни один вратарь. Цифры это подтверждают.



Найти нападающего в конкуренцию к Хилю — главная задача на трансферное окно. Мы, конечно, за россиянина, но цены на наших игроков такие, что “Балтике” тяжело в этой гонке участвовать. Уже всех белорусов и киргизов посмотрели, узбеков смотрим, хотя они тоже легионеры в РПЛ», — сказал Талалаев «Чемпионату».



По итогам минувшего сезона «Балтика» финишировала на шестой строчке в чемпионате России, набрав 46 очков в 30 матчах.