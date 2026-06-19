Талалаев назвал игроков «Балтики», которые скоро будут в сборной

В минувшем сезоне за сборную России дебютировали два игрока калининградского клуба — защитник Мингиян Бевеев и полузащитник Максим Петров. Также в национальную команду вызывался вратарь «Балтики» Максим Бориско.
«Кого следующим из “Балтики” ждать в сборной? Варатынов — единственный, кто провел все 30 матчей чемпионата. И я уверен, что с тем прогрессом, который Серёга демонстрирует, он выйдет на следующий уровень в новом чемпионате. Когда спрашивают, чем отличаются представители одной школы от другой, я отвечаю, что для меня торпедовские люди — это прежде всего надёжность. Вот Серега — а он начинал в “Торпедо” — такой. Если к этой надёжности, профессионализму, отношению к себе добавит чуточку креатива — станет кандидатом в сборную.
Беликову сложнее. Он поздно пришел в футбол и имеет некоторые изъяны в подготовке. Самое сложное — изменить скорость мышления. Это заложено генетикой, родителями, футбольной школой. Но физические данные у парня от природы потрясающие. Быстрых ребят с таким ростом и ловкостно-координационными качествами очень мало в футболе. Не сомневаюсь, что Ваня уже на подходе к расширенной обойме сборной», — сказал Талалаев.
«Балтика» завершила минувший сезон на шестом месте в РПЛ, набрав 46 очков. Калининградцы показали лучший результат по очками среди команд-новичков с 2003 года.
22-летний Варатынов, выступающий на позиции центрального защитника, провел за «Балтику» 34 матча во всех турнирах и забил один гол. На счету 21-летнего Беликова, играющего на позиции опорника, 25 матчей и четыре голевые передачи.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.