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Талалаев объяснил, почему Дзюба не сможет заиграть в «Балтике»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «Чемпионату» рассказал, что его команда активно ищет нового центрального нападающего.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Найти нападающего в конкуренцию к Хилю — главная задача на трансферное окно. Мы, конечно, за россиянина, но цены на наших игроков такие, что “Балтике” тяжело в этой гонке участвовать. Уже всех белорусов и киргизов посмотрели, узбеков смотрим, хотя они тоже легионеры в РПЛ.

Взял бы Дзюбу? Нет. У меня нападающие должны выполнять огромный объем беговой работы без мяча. Дело не в возрасте. У нас уже было недопонимание такого рода с Агаларовым. Он пришел лучшим бомбардиром из “Уфы”, когда та вылетела, но участвовать в прессинге в том объёме, который мы требовали, был не готов. Я ему объяснял: “Ты пропустил всю летнюю предсезонку, поэтому осенью нужно где-то наступить на горло собственной песне. Если подтянешь зимой кондиции — сможешь и в прессинг бегать, и моменты реализовывать”.

Если нападающие выполняют большой объем беговой работы, у них поначалу неминуемо снижается результативность. Адаптация Хиля в Первой лиге позволила добиться нынешних результатов. Купи мы его прошлым летом, он бы не достиг столько в РПЛ. И еще один важный нюанс: когда комплектуешься только из вылетающих команд, сложно рассчитывать на большой шаг вперед», — сказал Талалаев.

В минувшем сезоне Дзюба провел 28 матчей за «Акрон», в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. На данный момент 37-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Ранее он заявлял, что не собирается завершать карьеру и готов продолжить в одном из российских клубов.

Брайан Хиль перешел в «Балтику» зимой 2025 года из колумбийского клуба «Депортес Толима» за полтора миллиона евро. За полтора года 24-летний сальвадорец провел за калининградцев 37 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи. В начале мая Хиль из-за травмы перенес операцию на левом голеностопе и, вероятно, пропустит старт нового сезона.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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