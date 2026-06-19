Талалаев объяснил, почему Дзюба не сможет заиграть в «Балтике»

«Найти нападающего в конкуренцию к Хилю — главная задача на трансферное окно. Мы, конечно, за россиянина, но цены на наших игроков такие, что “Балтике” тяжело в этой гонке участвовать. Уже всех белорусов и киргизов посмотрели, узбеков смотрим, хотя они тоже легионеры в РПЛ.



Взял бы Дзюбу? Нет. У меня нападающие должны выполнять огромный объем беговой работы без мяча. Дело не в возрасте. У нас уже было недопонимание такого рода с Агаларовым. Он пришел лучшим бомбардиром из “Уфы”, когда та вылетела, но участвовать в прессинге в том объёме, который мы требовали, был не готов. Я ему объяснял: “Ты пропустил всю летнюю предсезонку, поэтому осенью нужно где-то наступить на горло собственной песне. Если подтянешь зимой кондиции — сможешь и в прессинг бегать, и моменты реализовывать”.



Если нападающие выполняют большой объем беговой работы, у них поначалу неминуемо снижается результативность. Адаптация Хиля в Первой лиге позволила добиться нынешних результатов. Купи мы его прошлым летом, он бы не достиг столько в РПЛ. И еще один важный нюанс: когда комплектуешься только из вылетающих команд, сложно рассчитывать на большой шаг вперед», — сказал Талалаев.