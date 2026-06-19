Талалаев прокомментировал перепалку с Радимовым в прямом эфире

«Если сейчас в этом кафе, за соседним столом, кто-то начнет громко ругаться матом, я встану и сделаю замечание. Так же, как сделал и ему. Я в свое личное время общаюсь с людьми, которые мне интересны. Меня попросили выйти в эфир из больницы во время игры нашей команды. Я согласился, посчитав, что это пойдёт на пользу людям, которые переживают за “Балтику” и которых мы очень ценим. И вдруг кто-то начинает вести себя вне тех принципов, которых я придерживаюсь в жизни.



В моем представлении там никакой перепалки не было. Я просто в двух словах попросил человека вести себя более корректно. Если кого-то из интеллигентов это покоробило, пусть воспринимается так. Реагировать, обращать внимание на какие-то реплики у меня нет желания. Единственное — попросил руководство “Матча”: если в эфире участвует Радимов, я при этих разговорах не присутствую. Неинтересно мне с ним, и все, этого достаточно.



Есть люди, к которым ты испытываешь уважение и с которыми тебе интересно. А если ты этого уважения к человеку не имеешь, то и встречаться с ним не будешь, кем бы он ни был. У меня всё просто. Во всяком случае, для меня правила такие. Готов ли я раскрыть, что произошло 22 года назад между нами? Нет, мне это не нужно», — сказал Талалаев.