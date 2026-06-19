Талалаев объяснил резкий спад «Балтики» в весенней части сезона

26-летний вратарь отыграл на ноль 14 из 23 матчей и пропустил всего 11 голов. В апреле Бориско выбыл из строя из-за травмы мениска, а его место в воротах заняли Егор Любаков и Иван Кукушкин, пропустившие на двоих за шесть матчей десять мячей.



«На свой первый сбор Бориско поехал с микротравмой. Виталий Витальевич Кафанов, профессионал высочайшего класса, заранее предупредил, что будет вызов. Я сказал Максу: “Смотри, если усугубишь повреждение, можешь завалить сезон. Подумай, насколько это важно”. Не отпустить его я не мог, но и отпускать не должен был. Недавно у Семака была похожая ситуация.



Надо было резать по-живому и не отпускать Макса в таком состоянии в сборную. Не усугуби он травму, мы до последнего тура боролись бы за бронзу. Это моя ошибка, следует признать. Поступил по-человечески, когда нужно было поступить по-тренерски. У меня была в молодости аналогичная история. Может быть, и мне сейчас нужно было достучаться до Бориско. Но что сделано, то сделано. Надеюсь, футбольный бог все видит. Я своим игрокам желаю только самого хорошего.



К сожалению, сам футбол подтвердил мою правоту. Уровень исполнения в завершающей стадии атаки и обороны — это самое главное. А без Бориско и Хиля мы оказались неконкурентоспособными для решения самых высоких задач. Хиль в 23 года боролся с Кордобой за звание лучшего бомбардира. Не получи он травму, до последнего матча это делал бы. Команда почувствовала его: если раньше в спорных моментах отдавали мяч кому-то другому, то здесь уже катили на Брайана. А столько, сколько тащил Макс, не тащил в РПЛ ни один вратарь. Цифры это подтверждают.



Плюс Филин и Мендель — это стабилизирующие элементы, позволявшие нам бетонировать зоны, которые начинали проседать. Надежные и незаменимые киборги. Кто-то говорил, что это игроки не высочайшего класса, но для “Балтики” они значили и значат очень много. Важно не только то, что они делают на поле, но и то, как ведут себя в жизни, управляют коллективом, заряжают молодежь на тренировках. Травмы Саши и Андрея нас тоже подкосили. Конкуренции на ключевых позициях “Балтике” в весенней части сезона не хватило.



Как на команде отразился мой больничный? Мы все понимаем, что это повлияло на результативность. Однако это не один-единственный и не определяющий фактор. В футболе не бывает так: дал в недельном цикле запредельную нагрузку — и в ближайшем матче команда полетела. Как правило, происходит наоборот. Большие нагрузки дают отложенный эффект. Поэтому и результат моего отсутствия проявился позже. А эти 20 дней они вытащили. Уходя, я сказал: “Не дай бог вы свалитесь с четвертого места” — и пацаны его удержали. Потом уже вместе опустились вниз. Не хочу ни на кого перекладывать ответственность — мы все вместе не смогли добиться идеального результата. Я на каждом послематчевом собрании говорил футболистам: “У меня к вам ноль претензий”. Единственная проблема, что вы не забиваете», — сказал Талалаев.