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Талалаев озвучил сумму штрафов, которую заплатил за сезон

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заплатил около одного миллиона рублей штрафов в минувшем сезоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По итогам сезона калининградский клуб занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.

«К слову, о справедливости. Меня дисквалифицировали — я извинился перед командой и заплатил штраф. Дисквалифицировали повторно — штраф вырос в три раза. Думаю, они для любых участников футбольного процесса существенны. Когда за сезон теряешь под миллион, это серьезно. Помимо взысканий КДК, существует и внутренняя система штрафов. Я всем пообещал: что бы ни происходило, до конца сезона я сумею сдержаться. Потому что в третий раз совершать одну и ту же ошибку у нас никому не позволено», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».

Андрей Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством команда провела 67 матчей во всех турнирах, в которых одержала 32 победы, 21 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.


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