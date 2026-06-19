Талалаев озвучил сумму штрафов, которую заплатил за сезон

«К слову, о справедливости. Меня дисквалифицировали — я извинился перед командой и заплатил штраф. Дисквалифицировали повторно — штраф вырос в три раза. Думаю, они для любых участников футбольного процесса существенны. Когда за сезон теряешь под миллион, это серьезно. Помимо взысканий КДК, существует и внутренняя система штрафов. Я всем пообещал: что бы ни происходило, до конца сезона я сумею сдержаться. Потому что в третий раз совершать одну и ту же ошибку у нас никому не позволено», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».