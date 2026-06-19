Источник: «Спартак» хочет продлить контракт с 39-летним Довбней

По данным источника, в ближайшее время руководство красно-белых планирует провести переговоры с 39-летним вратарем по поводу нового соглашения. Текущий контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2026 года.
Довбня присоединился к «Спартаку» летом 2024 года, перейдя из ярославского «Шинника» в статусе свободного агента. На момент подписания контракта ему было 37 лет. За время выступлений в составе московской команды вратарь провел на поле всего 19 минут, приняв участие в одном матче. Ранее Довбня выступал за «Луч-Энергию», «Торпедо», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Ротор».
«Спартак» завершил минувший сезон на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).