Источник: «Спартак» хочет продлить контракт с 39-летним Довбней

Довбня присоединился к «Спартаку» летом 2024 года, перейдя из ярославского «Шинника» в статусе свободного агента. На момент подписания контракта ему было 37 лет. За время выступлений в составе московской команды вратарь провел на поле всего 19 минут, приняв участие в одном матче. Ранее Довбня выступал за «Луч-Энергию», «Торпедо», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Ротор».