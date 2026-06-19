Гендиректор «Динамо» Мх высказался о подписании клубом Кокорина

Александр Кокорин покинул «Арис» летом 2026 года по истечении контракта. Он выступал за команду с августа 2022 года. В сезоне-2025/26 на его счету 22 матча во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В составе команды россиянин стал чемпионом Кипра, в сезоне‑2022/23 был признан лучшим игроком чемпионата. ГРанее форвард играл за такие клубы, как московское «Динамо», «Зенит», «Спартак» и «Фиорентина». С петербуржцами он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок России.