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Гендиректор «Динамо» Мх высказался о подписании клубом Кокорина

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможное подписание нападающего Александра Кокорина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

«Созвонимся, поговорим. Но вряд ли он в нашем клубе окажется», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Александр Кокорин покинул «Арис» летом 2026 года по истечении контракта. Он выступал за команду с августа 2022 года. В сезоне-2025/26 на его счету 22 матча во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В составе команды россиянин стал чемпионом Кипра, в сезоне‑2022/23 был признан лучшим игроком чемпионата. ГРанее форвард играл за такие клубы, как московское «Динамо», «Зенит», «Спартак» и «Фиорентина». С петербуржцами он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок России.

Махачкалинское «Динамо» финишировало на 14-м месте в таблице РПЛ сезона-2025/26 с 26 очками.