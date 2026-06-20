ЦСКА поздравил братьев Березуцких с 44-летием

Пресс-служба ЦСКА направила поздравление с днём рождения бывшим защитникам клуба Василию и Алексею Березуцким. 20 июня спортсменам исполнилось 44 года.
«Алексей, Василий, с днем рождения! Поздравляем легенд нашего клуба братьев Березуцких с 44-летием! Желаем семейного благополучия, огромного счастья и крепкого здоровья!» — говорится в сообщении клуба.
Как сообщает пресс-служба, на счету Василия Березуцкого 578 матчей за армейцев во всех турнирах. В этих играх он забил 14 голов и отдал 21 результативную передачу. Алексей Березуцкий провёл за красно-синих 519 игр, отметившись 12 голами и 10 передачами. В составе команды братья стали шестикратными чемпионами России, семь раз выиграли Кубок России, пять раз завоевали Суперкубок страны, а также стали обладателями Кубка УЕФА в 2005 году.
Алексей Березуцкий с 2020 по 2026 год работал в структуре клуба. Он занимал должности спортивного координатора и ассистента главного тренера, а в сезоне-2021/2022 был главным тренером команды. Василий Березуцкий ассистировал брату в том же сезоне. Кроме того, он работал в команде с 2020 по 2021 год. В настоящее время Василий Березуцкий возглавляет «Урал».