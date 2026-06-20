ЦСКА поздравил братьев Березуцких с 44-летием

Алексей Березуцкий с 2020 по 2026 год работал в структуре клуба. Он занимал должности спортивного координатора и ассистента главного тренера, а в сезоне-2021/2022 был главным тренером команды. Василий Березуцкий ассистировал брату в том же сезоне. Кроме того, он работал в команде с 2020 по 2021 год. В настоящее время Василий Березуцкий возглавляет «Урал».