Акинфеев поддержал Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что Дмитрий Игдисамов заслужил назначение на пост главного тренера команды. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами.
2 июня ЦСКА утвердил Игдисамова в должности главного тренера. Соглашение с ним рассчитано на два сезона и предусматривает возможность продления еще на два года.
«Думаю, что это хороший опыт, — отметил Акинфеев. — Если человеку доверили, значит заслужил. Я такой же рядовой футболист, как и все остальные, должен принимать решения руководства. Всячески буду помогать Дмитрию Игоревичу, никаких вопросов, мы должны справиться».
Игдисамову 39 лет. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после ухода швейцарца Фабио Челестини. Специалист работает в структуре клуба с 2019 года, а в марте вошел в тренерский штаб основной команды. Под его руководством молодежная команда ЦСКА стала чемпионом Молодежной футбольной лиги в 2024 году, а в 2025 году завоевала серебряные медали турнира. В сезоне-2025/26 красно-синие финишировали на пятом месте в чемпионате России.