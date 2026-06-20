Акинфеев поддержал Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА

Игдисамову 39 лет. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после ухода швейцарца Фабио Челестини. Специалист работает в структуре клуба с 2019 года, а в марте вошел в тренерский штаб основной команды. Под его руководством молодежная команда ЦСКА стала чемпионом Молодежной футбольной лиги в 2024 году, а в 2025 году завоевала серебряные медали турнира. В сезоне-2025/26 красно-синие финишировали на пятом месте в чемпионате России.