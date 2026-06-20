Акинфеев поблагодарил ЦСКА за новый контракт несмотря на травму

Голкипер Игорь Акинфеев выразил признательность руководству ПФК ЦСКА за продление трудового соглашения, учитывая его текущее восстановление после повреждения. Футболист сделал это заявление в беседе с представителями СМИ.
Ранее Акинфеев заключил новый контракт с московским клубом сроком на один сезон.
«Огромное спасибо, что в такой ситуации поддержали меня с моей травмой, — сказал Акинфеев. — Некоторые, бывает, не поддерживают. Я с четырех с половиной лет отдаю дань клубу, наша любовь должна быть долгой. Мы подали друг другу руки. В любом качестве буду помогать команде».
Вратарю 40 лет, он является воспитанником ЦСКА и на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за этот клуб. Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также один раз — Кубок УЕФА. Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных трофеев среди российских футболистов. 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с игроком на один сезон.