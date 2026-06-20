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Акинфеев поблагодарил ЦСКА за новый контракт несмотря на травму

В начале июня клуб и голкипер продлили контракт еще на один сезон несмотря на затянувшееся восстановление легенды армейского клуба после травмы.

Источник: Спорт-Экспресс

Голкипер Игорь Акинфеев выразил признательность руководству ПФК ЦСКА за продление трудового соглашения, учитывая его текущее восстановление после повреждения. Футболист сделал это заявление в беседе с представителями СМИ.

Ранее Акинфеев заключил новый контракт с московским клубом сроком на один сезон.

«Огромное спасибо, что в такой ситуации поддержали меня с моей травмой, — сказал Акинфеев. — Некоторые, бывает, не поддерживают. Я с четырех с половиной лет отдаю дань клубу, наша любовь должна быть долгой. Мы подали друг другу руки. В любом качестве буду помогать команде».

Вратарю 40 лет, он является воспитанником ЦСКА и на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за этот клуб. Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также один раз — Кубок УЕФА. Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных трофеев среди российских футболистов. 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с игроком на один сезон.