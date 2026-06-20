Акинфеев поблагодарил ЦСКА за новый контракт несмотря на травму

Вратарю 40 лет, он является воспитанником ЦСКА и на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за этот клуб. Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также один раз — Кубок УЕФА. Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных трофеев среди российских футболистов. 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с игроком на один сезон.