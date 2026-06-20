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Кахигао обозначил цели «Спартака» на сезон

Спортивный директор красно-белых заявил, что команда будет бороться за победу в чемпионате и Кубке России.

Источник: ФК «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао обозначил цели команды на предстоящий сезон, сообщает YouTube-канал «Спартака».

Функционер отметил, что из-за отсутствия еврокубков у московского клуба остаются два главных турнира — чемпионат и Кубок России.

«Мы будем бороться за победу. В России только два трофея: чемпионат и кубок. Поскольку в еврокубках не играем, ничего другого нет», — сказал Кахигао в подкасте на YouTube-канале красно-белых.

После уточнения о Суперкубке спортивный директор «Спартака» отметил, что этот турнир является следствием успеха в чемпионате или Кубке.

«Суперкубок, да, но он следствие победы в кубке или лиге. Это один матч. Да. Для меня очевидно, что мы будем бороться за победу», — добавил Кахигао.

«Спартак» продолжает подготовку к новому сезону Российской премьер-лиги.